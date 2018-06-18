Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu (3) - MANİSA Haberi

- Çocuğun bulunduğu bölgeden görüntüler - Babanın dereden geçerek çocuğunun cenazesine koşması - Babanın çocuğunu görmesi ve feryat etmesi - Babanın yakınlarının kollarında taşınması ve traktör ile dereden geçilmesi Sele kapılan Rüzgar'ın cesedi bulundu - Manisa 'nın Selendi ilçesinde sele kapılarak kaybolan 4 yaşındaki çocuğun cansız bedeni bulundu - Baba Süleyman Özdemir: - "Ben yapmazsam (ihmali olanlar hakkında suç duyurusu) aynı şeyler bir daha tekrarlanacak, Rüzgar Kemaller, Ahmetler, Veliler ölecek. Benim gibi acı çeken anne ve babalara Allah sabır versin, kimseye Allah böyle bir ölüm vermesin"MANİSA (AA) - Manisa 'nın Selendi ilçesinde 3 gün önce sele kapılan 4 yaşındaki Rüzgar Kemal Özdemir'in cansız bedenine ulaşıldı.