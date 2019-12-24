Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı - ADANA
- Kayıp kişinin AFAD ekiplerince botla getirilmesi - Kayıp kişinin yakınları ile karşılaşması - Kayıp kişinin sedyeye alınması - Kayıp kişiye sorun soran vatandaşlar - Kayıp kişinin sedye ile ambulansa götürülmesiGÜNCELLEME - Adana 'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldıKAYIP 2 KİŞİNİN KURTARILMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D - 400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.
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