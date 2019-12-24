Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
24 Aralık 2019 Salı günü yayınlandı
Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı - ADANA

Sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldı - ADANA

- Kayıp kişinin AFAD ekiplerince botla getirilmesi - Kayıp kişinin yakınları ile karşılaşması - Kayıp kişinin sedyeye alınması - Kayıp kişiye sorun soran vatandaşlar - Kayıp kişinin sedye ile ambulansa götürülmesiGÜNCELLEME - Adana 'da sele kapılan otomobildeki 4 kişi kurtarıldıKAYIP 2 KİŞİNİN KURTARILMASI EKLENDİADANA (AA) - Adana 'nın Kürkçüler Mahallesi girişinde selde sürüklenen otomobildeki 4 kişi kurtarıldı.Alınan bilgiye göre, merkez Sarıçam ilçesi Kürkçüler Mahallesi'nin D - 400 kara yoluna bağlantı kısmında plakası henüz belirlenemeyen bir otomobil sağanak nedeniyle oluşan sele kapıldı.Araçtaki 4 kişiden 2'si polis ekiplerince kurtarıldı.Bölgeye sevk edilen AFAD ve itfaiye ekipleri de sele kapılan diğer 2 kişiyi kurtarmak için çalışma başlattı.Ekipler 2 kişiyi, selin sürüklediği sazlık alandan çıkardı.Kayıp kişilerin, sazlıklara tutunarak selde sürüklenmekten kurtulduğu öğrenildi.Ekiplerce selden kurtarılan 4 kişi hastanelere kaldırıldı.

Polis Hastane Bild Polis Ekipleri 

loading...
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı