Sele kapılan oğlunu dere yatağında aradı İzle

-Baba Ali Akgün’ün arama çalışmaları (Özel)

-Detaylar (Özel)

-Baba ile röp (Özel)

-Ekiplerin koşması

-Yaşlı adamın cesedinin bulunması ve taşınması

-Yaşlı adamın fotosundan görüntü

-Dalgıçların arama çalışmaları

-Hayatını kaybeden Hasan Kadı'nın fotoğrafı kayıp

-İsa Akgün'ün fotoğrafı



( BARTIN -ÖZEL - TEKRAR)- Babanın en acı arayışı BARTIN



- Bartın’ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli sağanak yağış sonrası medyana gelen sel felaketinde suya kapılan oğlunu arayan baba dere yatağında arama yapması yürekleri burktu. Bartın'ın Hasankadı beldesinde etkili olan şiddetli yağış sonrası sel felaketi yaşandı. Yaşanan sel sonrası 10 yaşında İsa Akgün ile 81 yaşındaki İbrahim Çeliktaş sele kapıldı. İhbar üzerine beldeye, Bartın ve Karabük UMKE ekipleri, Jandarma, İl Özel idare ve DSİ ekipleri ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalış timi ekipleri sevk edildi. Dalış timinin yaptığı arama çalışmalarından yaşlı adamın cansız bedeni çamura saplanmış bir şekilde çalılıkların arasında bulundu. “ Babanın en acı arayışı” Oğlunun sel sularına kapılan baba Ali Akgün ise çaresizce dere yatağında sele kapılan oğlunu aradı. Tarifsiz bir acı içinde dere yatağı içinde her çalı dibine tek tek bakarak oğlunu arayan babaya komşuları da yardım etti. Öte yandan evin terk erkek çocuğu olan 10 yaşındaki oğlu gözleri önünde suya kapılan anne Gülümser Akgün, konuşma engelli olduğundan haykırışını kimseye anlatamamış. Mantar toplamak için ormana giden ve yağmur sonrası geri geldiğinde oğlunun suya kapıldığını öğrenen baba Ali Akgün, İHA’ya yaptığı açıklamada, “ Oğlan sele kapılmış burada. Annesi görmüş, koşmuş oradan. Ben mantara gitmiştim dağa, neredeyse bizde gitmiştik. Oğlumu arıyoruz yok. Annesi engelli, hiç konuşamıyor zaten. Çocuk el sallamış sanırım. Görmüş burada, koşmuş derdini anlatmaya çalışmış ama kimse anlamamış” dedi.

Öte yandan arama çalışmaları akşam 21.00 itibari ile sonlandırılarak çalışmalara sabahın ilk ışıkları ile devam edileceği öğrenildi.

