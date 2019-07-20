Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek böyle kurtardı Haberi



- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar neticesinde oluşan selde sürüklenen köpeği gören vatandaşlar hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı. Düzce'de etkili olan sağanak yağış yerini sele bırakmıştı. Bir ev ve yollar su altında kaldı. Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar neticesinde oluşan selde bir köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi. Bu sırada bir vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı. Vatandaşın hareketi taktir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.

