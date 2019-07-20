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20 Temmuz 2019 Cumartesi günü yayınlandı
Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek böyle kurtardı Haberi

Sele kapılan köpeği vatandaş yüzerek böyle kurtardı Haberi

KÖPEĞİN KURTARILMASI DETAY

( DÜZCE ) DÜZCE

Sağanak Yağış Aşırı Yağış Cep Telefonu Irak 


- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar neticesinde oluşan selde sürüklenen köpeği gören vatandaşlar hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı. Düzce'de etkili olan sağanak yağış yerini sele bırakmıştı. Bir ev ve yollar su altında kaldı. Akçakoca ilçesinde aşırı yağışlar neticesinde oluşan selde bir köpeğin sürüklendiğini gören vatandaşlar köpeği kurtarmak istedi. Bu sırada bir vatandaş hiç düşünmeden atlayarak köpeği kurtardı. Vatandaşın hareketi taktir toplarken, o anlar cep telefonu ile görüntülendi.
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