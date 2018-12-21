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21 Aralık 2018 Cuma günü yayınlandı
Sele kapılan kız öğrencinin kurtarılma anı kamerada

Sele kapılan kız öğrencinin kurtarılma anı kamerada

sel suları

Sağanak Yağmur Akalan Cep Telefonu Yağan Öğrenciler 

-akan sular
-öğrenciler
-sudan geçmeye çalışan kız öğrenci
-akıntıya kapılması
-vatandaşların kurtarması

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde sele kapılan kız öğrencinin kurtarılma anı kameralara yansıdı. Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde dün yağan sağanak yağmur beraberinde sel sularını getirdi. Okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı. Kaldırımlara çıkan öğrenciler, sel sularından korunmaya çalıştı. Şiddetli bir şekilde caddeden akan suya aldırış etmeyen küçük bir kız öğrenci, suyun içine girerek evine gitmeye çalıştı. Kızı gören vatandaşlar, bağırarak uyarmaya çalıştı. Yere düşüp akıntıya kapıldı Bir süre suda yürüyen kız, akıntının şiddetiyle dengesini kaybedip yere düştü. Suyla birlikte sürüklenen kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Sürüklenen kız öğrenciyi yerden kaldıran vatandaşlar, sudan çıkartıp güvenli bir yere getirdi. Yüreklerin ağızlara geldiği o anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. (Şİ)
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