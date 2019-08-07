Sele kapılan kişiyi arama çalışmaları sürüyor - RİZE
- - Ekiplerin derede arama çalışmalarından görüntüler - Akarsudan görüntüler - Dalgıçların kaya diplerinde arama çalışmsaından detaylardan detaylar - Arama çalışması sırasında batan iş makinesini çıkarma çalışması - İş makinesinin çalışmalarıRİZE - Rize 'de 4 Ağustos Pazar gecesi etkili olan şiddetli yağış sırasında sele kapılarak dereye sürüklenen Hüseyin Çap'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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