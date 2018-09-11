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11 Eylül 2018 Salı günü yayınlandı
Sele kapılan inek için seferber oldular - SİVAS Haberi

Sele kapılan inek için seferber oldular - SİVAS Haberi

- Selin gelişi - Sürüklenen inekten detay - Kurtarma çalışmalarıSele kapılan inek için seferber oldular - Sivas 'ın Altınyayla ilçesinde dere yatağında sel sularına kapılan ve çamura saplanan inek, köylülerin uzun süren çalışması sonucu kurtarıldıSİVAS (AA) - Sivas 'ın Altınyayla ilçesinde vatandaşlar, sel sularına kapılan ineği kurtarmak için seferber oldu.Alınan bilgiye göre, Samankaya köyünde etkili olan şiddetli sağanağın ardından sel oluştu.Köydeki boş dere yatağını aniden dolduran sel suları, Halil Kıyvat'a ait ineği yaklaşık 11 kilometre sürükledi. İneğin sel sularına kapıldığını gören vatandaşlar da dere kenarından hayvanla birlikte ilerledi.Köylüler ineğin Kanak Boğazı Barajı yakınlarında dere yatağında çamura saplanması üzerine kurtarma çalışması başlattı.Beline bağladığı iple dereye giren bir kişi, ipin bir ucunu çamura saplanan ineğe bağladı. Köylüler, diğer ucu traktöre bağlanan hayvanı dereden çıkarttı.Kurtarılan inek, sahibi Kıyvat'a teslim edildi.

Hayvan Dere Yatağı 

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