Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Sele kapılan çocuğun cesedi bulundu İzle

Sele kapılan çocuğun cesedi bulundu İzle

Bartın 'da etkili olan sağanağın ardından sele kapılan 11 yaşındaki İsa Akgün'ün cesedi bulundu.Kentte dün etkili olan sağanak nedeniyle Hasankadı beldesinde Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün'ü arama çalışmalarına sabah saatlerinde AFAD, Sahil Güvenlik Batı Karadeniz Grup Komutanlığına bağlı 8 dalgıç, jandarma, itfaiye, Sakarya AFAD İl Müdürlüğünden 5 kişilik arama kurtarma timi tarafından başlandı.Çocuğun cesedi, kaybolduğu yerden yaklaşık 13 kilometre uzaklıktaki Akbaş köyü Fırdan Mahallesi mevkisinde dere yatağında, bölgede gezen Adil Özsoy tarafından görüldü.

Jandarma Karya Tarım Şili Dere Yatağı 

Özsoy'un muhtara bildirmesi üzerine olay yerine ekipler sevk edildi.Adil Özsoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, her sabah buraları dolaştığını belirterek, ' Bugün sabah gezerken de cansız çocuk gördüm. Önce oyuncak zannettim. Yanına yaklaşınca ceset olduğunu anladım. Hemen muhtarımıza bilgi verdim. ' dedi.
Dün, Hasankadı beldesinde meydana gelen selde bahçesine dolan suyu tahliye etmek isterken akıntıya kapılan İsmail Çeliktaş (70) ile Kur'an kursundan dönerken sel sularına kapılan İsa Akgün kaybolmuştu. Çeliştaş'ın cesedi, ekipler tarafından evinden yaklaşık 5 kilometre uzaklıktaki dere yatağında çamura gömülü halde bulunmuştu. Akgün'ü arama çalışmalarına ise havanın kararmasıyla ara verilmişti.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı