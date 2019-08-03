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03 Ağustos 2019 Cumartesi günü yayınlandı
- Sele Kapılan Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

- Sele Kapılan Büyükbaş Hayvanlar Telef Oldu

hayvanların sele kapılması

Sağanak Yağmur Büyükbaş Hayvanlar Şiddetli Yağış Cep Telefonu Büyükbaş Hayvan 

-detay

( YENİ DELHİ ) - Sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu YENİ DELHİ

- Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde etkili olan sağanak yağmurun neden olduğu sele kapılan büyükbaş hayvanlar telef oldu. Hindistan’ın Maharaştra eyaletinde şiddetli yağış sele neden oldu. Bu esnada köprüden karşıya geçmeye çalışan 4 büyükbaş hayvan sulara kapılarak telef oldu. O anlarsa cep telefonu kamerası ile saniye saniye görüntülendi. Görüntülerde 4 hayvanın peş peşe suya kapılarak gözden kaybolduğu görülüyor.
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