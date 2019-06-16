Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti...35 hayvan telef oldu Haberi

Sele kapılan 2 kişi hayatını kaybetti...35 hayvan telef oldu Haberi

Sel sonrası görüntüler

Hastane Jandarma Sağanak Yağmur Aşırı Yağış Büyükbaş Hayvan 

-Sel görüntüsü

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde aşırı yağışın ardından sele kapılan 2 kişi hayatını kaybederken, 35 hayvan da telef oldu. Kırıkkale il genelinde etkili olan sağanak yağmur Sulakyurt ilçesinde de etkisini artırdı. İlçeye bağlı Ayvatlı köyünde aşırı yağış sel oluşturdu. Sel, dere kenarında bulunan Mehmet Öztürk ve Fadime Öztürk çiftlerinin evini ve mandırasını yıktı. Suya kapılan Mehmet ve Fadime Öztürk de kayboldu. Komşularının jandarma ve 112’ye haber vermesi üzerine arama çalışmaları başladı.
AFAD’ında katıldığı arama sonucunda Çankırı sınırlarına yakın Kızılırmak köyü yakınlarında Fadime Öztürk’ün cansız bedenine ulaşıldı. Aradan geçen 5 saatlik aramanın sonucunda yine aynı alanda Mehmet Öztürk’ün de cansız bedenine ulaşıldı. Ölen kişilerin cenazeleri Çankırı’daki bir hastaneye kaldırıldı. Ayrıca selde mandırada bulunun 35 büyükbaş hayvanın da telef olduğu öğrenildi.
İlgili Foto Galeriler
Askeri araç sel sularına kapıldı!Askeri araç sel sularına kapıldı!
Kısa dönem erler yemin etti!Kısa dönem erler yemin etti!
Cumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar YaptıCumhurbaşkanı Erdoğan Güvenlik Güçleriyle İftar Yaptı
13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...13 Askerimizin Şehit Olduğu Kazada Yürek Yakan Ayrıntı...
Bakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur YaptıBakan Soylu Mehmetçik İle Tendürekte Sahur Yaptı
Şırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele GeçirildiŞırnak'ta PKKya Ait Çok Sayıda Mühimmat Ele Geçirildi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı