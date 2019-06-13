Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
13 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

Sele dayanamayan istinat duvarı araçların üstüne yıkıldı

-Selden görüntüler

Polis Sağanak Yağış İstinat Duvarı Güvenlik Önlemi Polis Ekipleri 

--Polis ekiplerinden görüntüler
--Yıkılan istinat duvarından ve araçlardan görüntüler
--İstinat duvarının altında kalan araçtan görüntüler
--Vatandaşların araçları temizlemesi
--röportaj

( KAYSERİ ) KAYSERİ

- Kayseri'de etkisini gösteren sağanak ile beraber oluşan sel, istinat duvarını yıkıldı. Olayda 3 araçta maddi hasar oluştu. Kayseri'de akşam saatlerinde etkisini gösteren sağanak yağışın ardından kentin bazı bölgelerini sel bastı. Melikgazi İlçesi'ne bağlı Mimsin Mahallesi'ni de vuran sel suları, giderleri taşırınca sokaklar suların altında kaldı. Sel sularına dayanamayan bir binanın istinat duvarı da, otoparkta duran araçların üstüne çöktü. 3 aracın zarar gördüğü olayda, polis ekipleri caddeyi trafiğe kapatarak güvenlik önlemi aldı. Araçların içine dolan suları da, vatandaşlar temizledi. Selin aniden bastırdığını söyleyen vatandaşlar, mağdur olduklarını söyleyerek yetkililerden yardım istedi.
İlgili Foto Galeriler
Afyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralıAfyonkarahisar'da trafik kazası, 2 ölü 3 yaralı
Motosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 ÖlüMotosikletle Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralıYolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı! 2 ölü, 1 yaralı
Bu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralıBu sabah feci kaza: 3 ölü, çok sayıda yaralı
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı