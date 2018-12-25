Selden son anda kurtarılan öğrenci o anları anlattı İzle

-babası ile röportaj

-belediye başkan yardımcısı kıza evine ziyaret görüntüsü

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( ŞANLIURFA ) - Viranşehir'de sele kapılan kız öğrenciye okul malzemesi hediye edildi ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’nın Viranşehir ilçesinde kapıldığı selden son anda kurtarılan kız öğrenci yaşadıklarını anlattı. Korktuğu için ayağının kaydığını ve yere düşerek sele kapıldığını söyleyen 5’inci sınıf öğrencisi Aleyna Lüzum, vatandaşların kendisini son anda kurtardığını dile getirdi. Şanlıurfa'nın Viranşehir ilçesinde önceki gün aniden bastıran sağanak yağmur sele neden oldu. Sen nedeniyle cadde ve sokaklar adeta nehre dönüştü. Sele hazırlıksız yakalanan vatandaşlar kaldırım ve yüksek yerlere çıkarak korunmaya çalıştı. Vatandaşlar son anda kurtardı Ders bitimi okuldan çıkan öğrenciler de sele yakalandı. Öğrenciler, kaldırıma çıkıp sel sularından korunmaya çalışırken, tehlikeye aldırış etmeyen bir kız öğrenci caddeden akan suyun içerisinde yürüyerek eve gitmeye çalıştı. Kendisini fark eden vatandaşların uyarısına aldırış etmeyen küçük kız, suyun içinde bir kaç metre ilerledikten sonra dengesini kaybedip yere düştü. Akıntıya kapılan küçük kızın imdadına ise çevredeki vatandaşlar yetişti. Kızı kolundan tutup kaldıran vatandaşlar, sürükleyerek yolun kenarına getirdi. O dehşet anları ise çevredeki bir vatandaş tarafından cep telefonuyla kaydedildi. Küçük kız o anları anlattı Adeta ölümle burun buruna gelen 5’inci sınıf öğrencisi Aleyna Lüzum, yaşadıklarını İhlas Haber Ajansı'na anlattı. Ayağı kaydığı için düştüğünü söyleyen Aleyna Lüzum, “Okul çıkışında eve gidecektim. Bir anda sel sularını görünce kaldırımın karşı tarafına geçmeye çalıştım. Biraz korktum. Ayağım kayınca da düştüm. Oradan geçen bir vatandaş beni kurtardı" diye konuştu.

Aleyna'yı evinde ziyaret eden Viranşehir Belediye Başkan Yardımcısı Aslan Çiftçi, okul malzemesi hediye etti. Çiftçi, “Viranşehir'in kırsal kesimlerinde yağan yağmur sele neden oldu. Şehir merkezine doğru gelen sel sularını önlemek için Viranşehir Belediye Başkan Vekilimiz Ömer Dereci ve belediye başkan yardımcıları büyük çaba sarf etti. Tüm Fen İşleri Müdürlüğü çalışanlarını seferber ettik. Kısa bir sürede tüm önlemlerimizi aldık” dedi.

Bir fırında işçi olarak çalışan baba Lokman Lüzum ise “Kızımı kurtaran duyarlı vatandaşımıza da teşekkür ediyorum ve Viranşehir Belediye Başkan Yardımsı Arslan Çiftçi bizi yalnız bırakmadı, evimize gelip mutlu etmiştir" ifadelerini kullandı.

