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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selden polislerin kurtardığı genç kız İHA'ya konuştu

Selden polislerin kurtardığı genç kız İHA'ya konuştu

-Sude Oguzmanın konuşması

Buzdolabı Yüzme Genç Kız Memur Polis Ekipleri 

-genel detay

( ANKARA - TOPLU)- Sude Oğuzman- “Melek gelmiş gibi hissettim”- “ Eğer 5 dakika daha geç gelseler ölmüş olabilirdik” ANKARA

- Ankara’nın Sincan ilçesinde etkili olan yağışlar su baskınlarına neden oldu. Başkent’te etkili olan sağanak nedeniyle bodrum kattaki evlerinde mahsur kalan Nurgül Artan (46) ve kızı Sude Oğuzman (17),kapıyı kırarak içeri giren polis ekipleri tarafından boğulmaktan son anda kurtarıldı. “Melek gelmiş gibi hissettim” Yaşadıkları evde mahsur kalan ve ölümü beklediklerini ifade eden Sude Oğuzman,” Evi kredi çekip aldık. Daha öncesinde de su basıyordu ama bu kadar olmamıştı. Dün birden yağmur bastırdı. Hafiften su geliyordu ama biz bu kadar olacağını düşünmedik. Önlem amaçlı pencereleri kapattık. Evimizin önünde iki buçuk metrelik bir çukur vardı oraya su birikmişti. Biz pencereden dışarı bakmak istedik. Sonrasında ise baktığımız da bulanık su vardı. Birden pencereler açılmaya başladı ve su sızmaya başladı.
Yardım istemek için evden çıkmak istedik ama kapının önü de su ile dolmuştu. Su dolmaya başlayınca hemen mutfağa gittik ve masanın üzerine çıktık. Eşyalar düşüntü ve yüzmeye başladı.
Sular dolmaya başlayınca artık bizde korkmaya başladık. Komşular kapıya vurduklarında ses gelmeyince öldüğümüzü düşünmüşler. Umudumuzu kayıp etmiştik artık. Bir anda dışarıdan tekme sesleri gelmeye başladı.
Ben evden eşyalar düşüyor sandım meğerse polislermiş, kapıdan delik açmışlar ve su çıkmaya başladı.
Mutfağın önüne geldiler ama buzdolabında dolayı kapı açılmıyordu. Polis memurları kapıyı bir şekilde kırdılar ve bizi kurtardılar. Merdivenlerde ilk basamaklara yüzerek çıktık. Umudumuzu kayıp ettiğimiz an polisler geldiğinde sanki 2 insan değil de melek gelmiş gibi hissettim. Eğer 5 dakika daha geç gelseler ölmüş olabilirdik” şeklinde konuştu.
(MKM-
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