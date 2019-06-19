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19 Haziran 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Selden kapanan D-100 Karayolu ulaşıma açıldı

Selden kapanan D-100 Karayolu ulaşıma açıldı

SEL YAŞANAN KÖY

Hastane Sağanak Yağmur Trol 

-KÖYDEKİ VATANDAŞLAR
-HASTALARIN EVDEN ÇIKARILMASI
-YOLUN AÇILMASI
-DETAYLAR

( BOLU ) BOLU

- Bolu’da, sel nedeniyle Rüzgarlar Köyü mevkiinde kapatılan D-100 Karayolu kontrollü olarak trafiğe açıldı. Bolu’da akşam saatlerinde başlayan sağanak yağmur sele neden oldu. Selin etkili olduğu Rüzgarlar Köyü’nden geçen derenin taşmasıyla birlikte devrilen ağaçlar köyün girişini kapattı. Büyük kısmı çöken yol nedeniyle köyün girişi kapatıldı. Köyde bulunan bir traktör sele kapılarak devrildi. Herhangi bir can kaybının yaşanmadığı olayda, Rüzgarlar Köyü’nde sağlık sorunları olan vatandaşlar UMKE ekipleri tarafından evlerinden alınarak hastanelere götürüldü. Sel nedeniyle D-100 Karayolu Ankara istikameti uzun süre araç trafiğine kapatıldı. Yağmurun şiddetini azaltmasıyla birlikte yaklaşık 1 saat kapalı olan yol kontrollü şekilde trafiğe açıldı.
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