Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Kasım 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selden etkilenen okullar temizleniyor - EDİRNE

Selden etkilenen okullar temizleniyor - EDİRNE

- Okullardan detaylar - Edirne Bahçeşehir Okulu Müdürü Mahmut Boztürk'ün konuşmasıSelden etkilenen okullar temizleniyor - Kentte su basan bazı özel okullarda temizlik çalışması yapılıyorEDİRNE (AA) - Edirne 'de sağanağın ardından eğitime ara verilen okullarda temizlik çalışmaları başladı.
Dün yaşanan yoğun sağanak sonrası kentteki birçok iş yeri, ev ve özel okulların bodrum katlarını su bastı. Edirne 'nin girişinde yer alan özel okulların bazılarının spor salonu, yemekhanesi ve dersliklerinde su birikti.Biriken sular pompalarla tahliye edilirken selden etkilenen okullarda bugün ve yarın eğitime ara verildi.
Yeniden eğitime hazırlanan okullarda yöneticiler ve çalışanlar çaba gösteriyor. Edirne Bahçeşehir Okulu Müdürü Mahmut Boztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Edirne 'de bir doğal afet yaşandığını belirti.Dersliklerde bir sorun olmadığını anlatan Boztürk, "Dersliklerimizde ve okulumuzda zarar gören bir durumumuz yok. Ancak bu bölgedeki özel okullardan bazılarının büyük zarar görmesi nedeniyle valilikçe yapılan denetimin ardından okullarımız güvenlik bakımından tatil edildi." diye konuştu.
Safir Okulları Müdürü Bahattin Erel ise valilik kararıyla okulun tatil edildiğini belirterek, "Dün Edirne 'de büyük bir afet yaşadık. Bu nedenle okulda su basan yerlerin tahliyesi ile ilgili çalışmalar yapıyoruz. Büyük bir zararımız yok ancak alt katlarımız su altında olduğu için okulumuz eğitime uygun değil. Tahliye işlemine devam ediyoruz." şeklinde konuştu.
Edirne Valiliği tarafından kentteki 4 özel okul ve 1 kreşte eğitime iki gün süreyle ara verilmişti.

Özel Okullar Muhabir Doğal Afet Kullar Özel Okul 

İlgili Foto Galeriler
Çöl fırtınası bir şehri tuttuÇöl fırtınası bir şehri tuttu
PKKnın Sığınakları Ele GeçirildiPKKnın Sığınakları Ele Geçirildi
Diyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha EdildiDiyarbakırda PKKya Ait 3 Sığınak İmha Edildi
Başkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine KatıldıBaşkan Erdoğan Millet Bahçeleri Açılış Törenine Katıldı
8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı8 Silah Arkadaşı Şehit Olan Uzman Çavuş O Anları Anlattı
Erdoğan Putinle Bir Araya GeldiErdoğan Putinle Bir Araya Geldi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı