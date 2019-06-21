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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Selden etkilenen Nallıhan'da yaralarını sarıyor

Selden etkilenen Nallıhan'da yaralarını sarıyor

Yolların temizleme çalışmalarından görüntü

( ANKARA ) ANKARA


- Yağışlar nedeniyle yerleşim yerlerinin ve ekili arazilerin olumsuz etkinlendiği Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde yaralar sarılmaya başlandı. Nallıhan'da 5 gündür etkili olan yağışlardan etkilenen köylerde kapanan yollar açılmaya devam ediyor. Yollara gelen taş çamur odun gibi molozları temizlenerek yolları açıp düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Köylere giden ulaşım yollarının açılmasıyla birlikte Nallıhan'a ulaşım normale dönmeye başladı.

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