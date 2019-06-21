Selden etkilenen Nallıhan'da yaralarını sarıyor



- Yağışlar nedeniyle yerleşim yerlerinin ve ekili arazilerin olumsuz etkinlendiği Ankara'nın Nallıhan İlçesi'nde yaralar sarılmaya başlandı. Nallıhan'da 5 gündür etkili olan yağışlardan etkilenen köylerde kapanan yollar açılmaya devam ediyor. Yollara gelen taş çamur odun gibi molozları temizlenerek yolları açıp düzenleme çalışmalarına aralıksız devam ediliyor. Köylere giden ulaşım yollarının açılmasıyla birlikte Nallıhan'a ulaşım normale dönmeye başladı.



