Selden etkilenen Nallıhan'da felaketin boyutu gün ağarınca ortaya çıktı Haberi

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( ANKARA ) ANKARA



- Ankara'nın Nallıhan ilçesinde akşam saatlerinde bastıran yağmur ve dolu, ilçe genelinde sele neden oldu. Yaşanan felaketin boyutu gündüz ortaya çıktı. Nallıhan'da 21.45 sıralarında aniden bastıran yağmur ve dolu sonrası Sobran deresi taştı. Derenin taşması sonucu dağlardaki taşları ve yol kenarlarındaki çöp konteynerlerini de sürükleyerek yolları kapattı. Aniden bastıran yağmur sonrası oluşan sel felaketinde birçok ev su aldı. Yaşanan sel felaketinden ekili arazilerde zarar gördü. Felaketin boyutu gün aydınlanınca ortaya çıktı.

