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26 Haziran 2018 Salı günü yayınlandı
Selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor - KARS

Selden etkilenen köylerde hasar tespit çalışmaları sürüyor - KARS

- Selden görüntü - Selden zarar gören ev ve ahırlardan görüntü - Evini su basan Pehlül Gül'ün konuşması - Detaylar - Evlerin temizlenmesiKARS - Kars 'ın Selim ilçesinde şiddetli sağanak nedeniyle oluşan selde hasar gören yerlerde, Kars İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ekipleri hasar tespit çalışmasını sürdürüyor.İlçeye bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde dün akşam saatlerine etkili olan şiddetli sağanak ve dolu nedeniyle bir çok ev ve ahırın içi suyla doldu. Ahırlarda bulunan çok sayıda kümes hayvanı da telef oldu.Baykara köyünde Pehlül Gül'e ait ev, ahır ve kileri su bastı. Gül'ün ahırında bulunan 50 kümes hayvanı telef olurken büyük baş hayvanlar ise köylüler tarafından kurtarıldı. Ev kullanılmaz hale gelirken, içi de tamamen çamurla doldu.

Hasar Tespit Hayvan 

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