Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
21 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selden dolayı apartmanlarda mahsur kalan vatandaşlar şişme botla kurtarıldı - Başkent sele teslim

Selden dolayı apartmanlarda mahsur kalan vatandaşlar şişme botla kurtarıldı - Başkent sele teslim

Vatandaşlarla röportajlar

Mahsur Kaldı Sağanak Yağış Trafik Kazası Bild Yağan 

-Şişme botla kurtarılma anları
-İtfaiye ekiplerini çalışmaları
-Olay yerinden görüntü
-Genel detay

( ANKARA -5) Selden dolayı apartmanlarda mahsur kalan vatandaşlar şişme botla kurtarıldı- Başkent sele teslim ANKARA

- Ankara’da aniden bastıran sağanak yağış nedeniyle araçlar sular içinde kalırken, çok sayıda vatandaşta apartmanlarda mahsur kaldı. Apartmanlarda mahsur kalan vatandaşlar itfaiye erleri tarafından şişme botla kurtarıldı. Ankara’da akşam saatlerinde bastıran sağanak yağış hayatı adeta felç etti. Özellikle Çankaya’da kendini gösteren yağış, ilçede bulunan Aksu Caddesi ile Yenişehir Pazaryeri’nin arasını adeta göle çevirdi. Caddede bulunan arabalar sular altında kalırken, çok sayıda vatandaş kafelerde ve apartmanlarda mahsur kaldı. Öte yandan, kavşak üzerinde yoğun su nedeniyle çok sayıda trafik kazası da meydana geldi. Bunun üzerine vatandaş durumu ilgili yerlere bildirdi. İtfaiye ekipleri vatandaşı şişme botla kurtardı Kısa sürede olay yerine intikal eden çok sayıda itfaiye ekibi, hız kesmeden çalışmalara başladı.
İtfaiye erleri, suyun araba boyuna kadar ulaşmasından dolayı, apartmanlarda mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için şişme botu hazırladı. Kullanıma hazır hale gelen şişme botun yardımıyla, binalarda ve kafelerde mahsur kalan vatandaşlar kurtarıldı. İtfaiye erleri bir yandan suyun giderilmesi için çalışmalarına devam ederken bir yandan da vatandaşları çalışıyor. “Yaklaşık 15 dakika yağan yağmur sonucu cadde bu hale geldi” Ayrıca suların ortasında mahsur kalan vatandaşlar, “Yaklaşık 15 dakika yağan yağmurun caddeyi bu hale getirdi. Rögar kapakları iyi olsa bu hale gelmezdi burası. Arabaların çoğu suların içinde kaldı. Arabamız alttan su aldı ve arızalandı. Ankara her yağmurda bunu çekiyor artık buna bir çözüm bulunması lazım” dedi.

İlgili Foto Galeriler
Erzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralıErzurum'da katliam gibi kaza: 5 ölü, 10 yaralı
TIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandıTIR ile minibüs çarpıştı, vali ve kaymakamların eşleri yaralandı
Otomobil Boş Araziye Uçtu: 2 ÖlüOtomobil Boş Araziye Uçtu: 2 Ölü
Yanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacakYanarak öldüler! 5 kişinin cenazesi DNA testi ile belli olacak
İzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralıİzmir'den acı haber: 2 şehit, 3 ağır yaralı
Feci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptıFeci kaza! Araçları taşıyan çekiciye taksi çarptı
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız.
Ajanslar
yukarı