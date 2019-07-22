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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selden 4 gün sonra bulunan Cengiz Töngel toprağa verildi

Selden 4 gün sonra bulunan Cengiz Töngel toprağa verildi

Selde kaybolan Cengiz Töngel’in cenazesinin Düzce Merkez’deki evine cenaze aracıyla getirilmesi

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-Evinin önünde helallik alınması
-Aziziye Merkez Camii’sinde aile yakınlarının taziyeleri kabul etmesi
-Cenaze namazının kılınması
-Cenaze aracının mezarlığa hareket etmesi
-fotoğraf

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce'de meydana gelen selden 4 gün sonra bulunan 53 yaşındaki Cengiz Töngel, kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
Yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü’ndeki evinde kalan oğlu ve eşiyle birlikte sel sularına kapılarak kaybolan 4 gün sonunda yapılan arama çalışmaları esnasında Uğur Köyü ile Esmahanım arasındaki alanda dere yatağında cansız bedeni arama ekipleri tarafından bulunan 53 yaşındaki Cengiz Töngel, akşam saatlerinde Akçakoca Devlet Hastanesi morgundan alınmıştı. Cengiz Töngel’in cenazesi öğlen saatlerinde Düzce’de merkez Aziziye Mahallesi’ndeki evine getirildi.
Burada alınan helalliğin ardından cenaze namazı için Aziziye Merkez Camiine getirildi.
Burada kılınan öğle namazının ardından kılınan cenaze namazı akabinde Aziziye Mezarlığı’na defnedildi. Ailenin kayıp oğlu Kaan'ı arama çalışmaları devam ediyor.
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