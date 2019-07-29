Selden 12 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Kağan toprağa verildi

-Cenaze namazının kılınması,

-Kağan Töngel'in babasının yanına defnedilmesi,

-Selde hayatlarını kaybeden anne ve kızlarının mezararının görüntüsü, detay.

-Fotoğraflar



( DÜZCE )-Minik Kaan babası Cengiz Töngel’in yanına defin oldu DÜZCE



- Düzce’de 18 Temmuz’da meydana gelen selde sulara kapılarak kaybolan ve 12. gün bulunan 3 yaşındaki Kağan Töngel toprağa verildi.

Kaan Töngel Babası Cengiz Töngel’in yanına defnedildi. Düzce’de 12 gün önce meydana gelen selde Akçakoca’ya bağlı Esmahanım Köyündeki evlerinde anne ve babasıyla sel sularına kapılan ve 12 gündür arama ekiplerinin yoğun şekilde aradığı 3 yaşındaki Kağan Töngel, Düzce merkezde bulunan Aziziye Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yine selde hayatını kaybeden babası Cengiz Töngel’in mezarının yanına defnedildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldı.

Anne ve Kızlarının yan yana mezarı yürekleri burktu Diğer taraftan yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü’nde sel sularına kapılan Kaplan ailesinden anne Nilgün Kaplan, 9 yaşındaki kızı funda Kaplan ve ikiz kızları 7 yaşındaki Sinem ve Sanem Kaplan’ın aynı mezarlıkta bulunan yan yana mezarları ise yürekleri burktu.

