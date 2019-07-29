Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selden 12 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Kağan toprağa verildi

Selden 12 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Kağan toprağa verildi

Cenaze aracının gelişi,

Cenaze Sel Felaketi Cenaze Namazı Felaket 

-Cenaze namazının kılınması,
-Kağan Töngel'in babasının yanına defnedilmesi,
-Selde hayatlarını kaybeden anne ve kızlarının mezararının görüntüsü, detay.
-Fotoğraflar

( DÜZCE )-Minik Kaan babası Cengiz Töngel’in yanına defin oldu DÜZCE

- Düzce’de 18 Temmuz’da meydana gelen selde sulara kapılarak kaybolan ve 12. gün bulunan 3 yaşındaki Kağan Töngel toprağa verildi.
Kaan Töngel Babası Cengiz Töngel’in yanına defnedildi. Düzce’de 12 gün önce meydana gelen selde Akçakoca’ya bağlı Esmahanım Köyündeki evlerinde anne ve babasıyla sel sularına kapılan ve 12 gündür arama ekiplerinin yoğun şekilde aradığı 3 yaşındaki Kağan Töngel, Düzce merkezde bulunan Aziziye Mahalle mezarlığında kılınan cenaze namazının ardından yine selde hayatını kaybeden babası Cengiz Töngel’in mezarının yanına defnedildi. Düzce Valisi Dr. Zülkif Dağlı, Jandarma alay Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, kurum müdürleri ve vatandaşların katıldı.
Anne ve Kızlarının yan yana mezarı yürekleri burktu Diğer taraftan yaşanan sel felaketinde Esmahanım Köyü’nde sel sularına kapılan Kaplan ailesinden anne Nilgün Kaplan, 9 yaşındaki kızı funda Kaplan ve ikiz kızları 7 yaşındaki Sinem ve Sanem Kaplan’ın aynı mezarlıkta bulunan yan yana mezarları ise yürekleri burktu.
İlgili Foto Galeriler
Şehit Kaymakam Son Yolculuğuna UğurlandıŞehit Kaymakam Son Yolculuğuna Uğurlandı
Bartın sele kapıldıBartın sele kapıldı
Tanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandıTanju Gürsu son yolculuğuna uğurlandı
CHP milletvekilinin acı günüCHP milletvekilinin acı günü
Savcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna UğurlandıSavcı Mehmet Selim Kiraz Son Yolculuğuna Uğurlandı
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı