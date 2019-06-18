Selde zarar gören Çamlıktepe mahallesi sakininden korkutan iddia

-Ali Yakupoğlu ile röportaj

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( TRABZON -ÖZEL) - Çamlıktepe mahalle sakini Ali Yakupoğlu: - “Okulda çalışan işçiler, HES işçileri ve mahalleden 10-15 kişi selde bakkala sığınmıştı; sel geldi komple orayı aldı, dümdüz etti” - “Bakkala sığınan 10-15 kişiden haber alamıyoruz” TRABZON



- Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesi 13 Haziran’da yaşanan sel felaketinin ardından ikinci sel felaketinin şokunu yaşıyor. İlçenin Çamlıktepe mahallesinde 5 gün önce şiddetli yağışlar sonrasında yaşanan selde çok sayıda ev ve iş yeri zarar görürken, Çamlıktepe ilk ve ortaokulunu su basmış, öğrenciler 14 Haziran günü karnelerini de almıştı. Mahallede bu selin ardından Büyükşehir Belediyesi ekipleri selin yaralarını sarmak için çalışma başlatmıştı. Aynı mahallede 5 gün sonra bugün bir sel felaketi daha yaşandı. Santral borusunun patlaması sonucu mahalle merkezi sular altında kalırken, selde şu ana kadar 2 kişinin cesedine ulaşılırken, onlarca kişiden ise haber alınamıyor. Konuyla ilgili İHA muhabirine açıklamalarda bulunan mahalle sakinlerinden Ali Yakupoğlu “Kendi evim vardı yıkılmış. 3 katlıydı evim. Okulda geçen ki selden sonra çalışan işçiler vardı. HES işçileri de vardı. Mahalleden de arkadaşlarımız vardı. Ordaki dükkanda (bakkalda) öğle yemeği için mola vermişlerdi. Yukarıdan sel geldi. Komple orayı aldı dümdüz etti. Benim evimde kimse yoktu. 10-15 kişi vardı dükkana sığınan. Hiçbirinden haber alamıyoruz” diyerek selle ilgili korkutan bir iddiada bulundu.

