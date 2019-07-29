Selde ölen çocukların son görüntüleri ortaya çıktı Haberi

- Düzce'nin Akçakoca ilçesinde yaşanan sel felaketi sonrasında selde ölen çocukların son görüntüleri ortaya çıktı. Düzce’de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulundu. Selde kaybolan çocuklardan İlayda Sinem Kaplan’ın cansız bedenine dün ulaşan ekipler, 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedenini de Kocaaali ilçesine bağlı Kozluk Mahallesi mevkiinde buldu. Sel felaketinde kaybolan çocukların, selden bir gün önce piknikte çekildiği son görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Nilgün Kaplan'ın çocuklarla birlikte köy içinde gezme anları ve birbirleriyle yaptıkları sohbet görünüyor. Öte yandan selde yakınlarını kaybeden ailelerin son isteğinin ise Akçakoca ya da Esmahanım köyünde hayatını kaybedenlerin resimlerinin olduğu bir anıt yapılması olduğu öğrenildi.
Ali İl Hakkında Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı.... devamı
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