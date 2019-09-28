Selde mahsur kalanları kurtarma çalışmaları sürüyor Haberi

-AFAD ekiplerinin çalışma başlatması

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( ARTVİN )- Artvin’in Borçka ilçesindeki sel sonrası evlerinin önü balçıkla dolan 2’si yatalak, 3’ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor ARTVİN



- Artvin’in Borçka ilçesinde evlerinin önü sel sularının getirdiği balçıkla dolan 2’si yatalak, 3’ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ekipleri tarafından kurtarılmayı bekliyor İlçenin Hopa yolu üzerindeki Yeniyol mahallesinde sel sularının getirdiği balçıklar iki evin önünü doldurdu. Evlerinin önü balçıkla dolan birisi 3 katlı biri de tek katlı iki binada yaşayan 2’si yatalak, 3’ü çocuk toplam 13 kişi AFAD ve belediye ekiplerinden yardım istedi. AFAD ekipleri mahsur kalan vatandaşları kurtarmak için çalışma başlattı. Bölgeye bir şişme bot gönderilirken, binalarda Avni İslamoğlu, Mustafa Yılmaz ve Mehmet Kasımoğlu’nun aileleri ile birlikte yaşadığı öğrenildi. (OK-ÖS-Y)

