Selde mahsur kalanları AFAD ekipleri kurtardı Haberi

-Ekiplerin çalışmalarından detaylar

-Vatandaşların ambulanslara taşınması

-Yağmur ve selden duvarı uçan evden görüntü

-Sel bölgesinden genel ve detaylar



( KARS ) KARS



- Kars’ta yağmur ve dolu yağışının ardından gelen selden evlerin duvarları yıkıldı. Çok sayıda ev ve ahıra su doldu. Evlerinde mahsur kalanlar ise AFAD ekiplerince kurtarıldı. Kars’ın Selim İlçesi’nde etkili olan sağanak yağmur ve dolunun ardından sel oluşan sel 4 köyü sular altında bıraktı. Selim’e bağlı Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerinde evlerin duvarları uçtu. Çok sayıda ahır sular altında kaldı. Evlerinde mahsur kalanlar ise AFAD ekiplerince kurtarılarak güvenli bölgelere taşındı. Kars’ta önceki gece etkili olan sağanak yağmur, dolu ve fırtınadan köylerinin zarar gördüğü bilgisi alınması üzerine Selim Kaymakamlığı, AFAD, UMKE, Jandarma, Selim Belediyesi, Özel İdare ve 112 ekipleri Gürbüzler, Tuygun, Baykara, ve Bozkuş köylerine sevk edildi. Kurumların birlikte hareket ettiği olayda evlerinde bulunan hasta vatandaşlar önce ambulanslara taşındı. Ardından da hastaneye sevk edildi. “Evleri zarar görenler öğretmenevine yerleştirildi” Selim’de etkili olan birçok evin zarar gördüğü yağmur ve fırtınadan evleri kullanılmaz hale gelen vatandaşlar bölgede bulunan AFAD, UMKE ve jandarma ekiplerince evlerinden alınarak, ambulanslara taşındı. Evlerini terk etmek istemeyen vatandaşlar ise yakınlarının yanına yerleştirildi. Baykara köyünde toplanan vatandaşlar buradan araçlarla Selim Öğretmen Evi’ne getirildi.

Öğretmen evine yerleştirilen vatandaşlardan ise yetkililere teşekkür etti. Öte yandan gece sabaha kadar süren çalışmalarda AFAD ekipleri hasar tespitinde bulundu. AFAD Müdürü Oktay Ayğan, bizzat bölgeye gelerek ekibiyle birlikte çalıştı. Selim’e bağlı köylerde çok sayıda ev ve ahırın zarar gördüğü, bazı evlerinde duvarlarının uçtuğu tespit edildi. Hasar tespit çalışmalarının tamamlandığı öğrenildi. (IÇ-AA)

