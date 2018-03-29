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29 Mart 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selde mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile böyle kurtarıldı İzle

Selde mahsur kalanlar itfaiye merdiveni ile böyle kurtarıldı İzle

-İtfaiye ekiplerinin selin ortasında kalan eve merdiven uzatması

İtfaiye Merdiveni Bild 

--İtfaiye erinin merdiven ile eve ulaşması
--Vatandaşlardan detay

( KAYSERİ - 2) KAYSERİ

- Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun yağış nedeniyle oluşan selde mahsur kalanlar itfaiye merdiveni uzatılarak kurtarıldı. Kayseri'nin Yahyalı ilçesinde yoğun yağış sonrasında meydana gelen selde evlerde mahsur kalanlar oldu. Özellikle Büyükçakır mahallesinde büyük hasarın olduğu bildirilirken, evlerde mahsur kalanlar oldu. Mahsur kalanlar bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin uzattığı merdiven yardımı ile kurtarıldı. İtfaiye ekiplerinin kurtarma çalışmalarını vatandaşlar meraklı gözlerle izlerken, bölgeye 112, UMKE ve AFAD ekipleri de sevk edildi. (AÖ-
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