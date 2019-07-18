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18 Temmuz 2019 Perşembe günü yayınlandı
Selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

Selde mahsur kalan vatandaşlar helikopterle kurtarıldı

Helikopter detayı

Şelale Helikopter 

-Kurtarılanların stadyuma indirilmesi
-Geçilen sel görüntüler

( DÜZCE - EK)- DÜZCE

- Sel ve baskınlar sonucu mahsur kalan vatandaşların imdadına helikopterler yetişti. Mahsur kalan vatandaşları helikopterle kurtarıldı. Düzce’nin Cumayeri ve Akçakoca ilçelerinde gece başlayan yağış bölgede sel ve su baskınlarına neden oldu. Aşırı yağışlar sonrasında Melenağzı mevkiindeki balıkçı tekneleri hasar görürken fındık bahçeleri de sular altında kaldı. Düzce’de dün gece başlayan ve aralıklarla şiddetli bir şekilde devam eden yağışlar bölgede etkili oldu. Yağışlar nedeniyle dereler taştı bazı evlerin bodrum katlarını su bastı. Cumayeri ve Akçakoca ilçesinde etkili olan yağış nedeniyle sel ve su baskınları yaşandı. Akçakoca ilçesi Melenağzı mevkiinde Melen Çayı içerisinde bulunan balıkçı tekneleri de yağışlardan etkilenerek hasar gördü. Aşırı yağışlar nedeniyle bazı noktalarda adeta şelaleler oluştu, yollar sular altında kaldı. Düzce Valiliği kiriz merkezi oluşturulurken ekipler müdahalede bulunabilmek için yağışların durmasını bekliyor. Mahsur kalanlar ise helikopter yardımı ile kurtarılıyor.
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