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05 Ağustos 2019 Pazartesi günü yayınlandı
- Selde Mahsur Kalan 600 Kaz Kurtarıldı İzle

- Selde Mahsur Kalan 600 Kaz Kurtarıldı İzle

Kazların kurtarılması

Şiddetli Yağış Başkent Hayvan 

-Diğer hayvanların kurtarılması

( PEKİN ) - Selde mahsur kalan 600 kaz kurtarıldı PEKİN

- Çin’in Heilongjiang eyaletinde selde mahsur kalan 600'den fazla kaz tekneler yardımıyla kurtarıldı. Çin’in Heilongjiang eyaletinin başkenti Harbin'e bağlı bir köyde selde mahsur kalan 600'den fazla kaz, tekneler yardımıyla kurtarıldı. Köyde etkili olan şiddetli yağışlar sele neden olurken sel suları 1 metreyi bulmuştu. Kurtarma ekipleri bölgede mahsur kalan 4 kişiyi ve diğer hayvanları da kurtardı.
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