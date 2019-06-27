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27 Haziran 2019 Perşembe günü yayınlandı
Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar İzle

Selde kaybolanları bulmak için o bölgeye yoğunlaştılar İzle

- Bölgeden görüntü

Güzergah Askeri Helikopter Şili Helikopter Kadavra 

-- Çalışmalardan görüntü
-- Detaylar

( TRABZON - ÖZEL)-Ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştı TRABZON

- Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde meydana gelen selde kaybolan ve halen bulunamayan 2 kişi için derede arama çalışmaları sonuç vermeyince Ekipler Trabzon-Bayburt yolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaştılar. Trabzon’un Araklı ilçesindeki Çamlıktepe mahallesinde 18 Haziran tarihinde meydana gelen sel sonrası kaybolan 2 kişinin bulunması için ekipler arama çalışmalarını sürdürüyor. 8 kişinin hayatını kaybettiği, 4 kişinin yaralandığı sel bölgesinde kaybolan Mahmut Köseoğlu (39) ve Cengiz Cevahir’i (16) bulmak için 305 kişilik ekip tarafından 10. günde arama çalışmaları güzergah boyunca devam ediyor. Ekipler kaybolan 2 kişiyi bulmak için Trabzon-Bayburt karayolunda meydana gelen heyelan bölgesine yoğunlaşırken, Trabzon Büyükşehir Belediyesi ve DSİ iş makineleri tarafından temizlenen bölgelerde arama çalışmalarına yoğunluk veren JAK ve AFAD ekipleri her yeri didik didik arıyor. Bölgeye sevk edilen Sahil Güvenlik ve askeri helikopterler ile havadan taranan bölgede 2 kadavra köpeği de aramalarda kullanılıyor.
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