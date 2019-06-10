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10 Haziran 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selde kaybolan yaşlı adam sağ bulundu İzle

Selde kaybolan yaşlı adam sağ bulundu İzle

ARŞİV GÖRÜNTÜ

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

Güzergah Sel Felaketi Devlet Hastanesi Yaşlı Adam Polis Ekipleri 


- Kırıkkale’nin Sulakyurt ilçesinde ineklerini otlatmak için dün sabah saatlerinde dağlık alana gittikten sonra bir daha haber alınamayan Muzaffer Uysal (75), şiddetli yağmur ve sel felaketinden korunmak için ağacın altına sığındı. Ekiplerle birlikte aramalara katılan oğlu Murat Uysal, babasını iğde ağacının altında baygın halde buldu. Edinilen bilgiye göre, Sulakyurt ilçesinde dün sabah saatlerinde evinden çıkıp 2 ineğini otlatmak için dağlık alana giden Muzaffer Uysal’dan bir daha haber alınamadı. İnekleri kendiliğinden eve gelirken, akşama kadar eve dönmesini bekleyen Uysal'ın ailesi durumu jandarmaya ve polis ekiplerine kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, Polis ve AFAD ekipleri yağışın etkili olduğu İmamoğlu Çeşmesi köyü yol güzergahında ve dağlık alanda yaptığı 8 saatlik arama çalışmalarını gece geç saatlere kadar sürdürdü. Sabahın erken saatlerinden itibaren ekiplerle birlikte yeniden arama çalışmalarına oğlu Murat Uysal da katıldı.
Farklı bölgelerde arama yapan oğlu Murat Uysal, babasını Yeşilyurt Mahallesi mezarlıklar bölgesindeki iğde ağaçlarının altında baygın bir halde buldu. Sel ve şiddetli yağmurdan korunmak için iğde ağacının altında baygın olarak bulunan Muzaffer Uysal’ı 112 Acil ekipleri ilçe devlet hastanesine kaldırdı. Daha sonra Uysal Kırıkkale Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi. Bilinci kapalı olan Uysal’ın sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi.
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