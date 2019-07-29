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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selde kaybolan minik Kaan'ın cansız bedeni bulundu İzle

Selde kaybolan minik Kaan'ın cansız bedeni bulundu İzle

Ekiplerin cesedi bulduğu yer

Ali İl Köpek Sel Felaketi Cenaze Namazı Felaket 

-Cesedin çıkartılışı
-Fotoğraflar

(DÜZCE)-3 yaşındaki Kaan'ın cansız bedeni bulunduğu yerden böyle çıkarıldı- Düzce’de selde kaybolan 3 yaşındaki çocuk bulundu- Felaketin 12’nci gününde 3 yaşındaki çocuğun cansız bedenine Kocaali Mahallesi’nde ulaşıldı DÜZCE

- Düzce’de selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 3 yaşındaki Kağan Töngel’in cansız bedenine Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde ulaşıldı. Düzce’de, 18 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde yaşayan 2 aileden 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında Esmahanım köyü ile Uğurlu köyü arasındaki bölgede Fatma Töngel (42), Cengiz Töngel (53), Sanem Kaplan (7), Nilgün Kaplan (43) ve Funda Kaplan’ın (10) cansız bedenleri bulunmuştu. Selde kaybolan çocuklardan Sinem Kaplan’ın da dün cansız bedenine ulaşan ekipler 12’inci günde, kayıp olan 3 yaşındaki Kağan Töngel’i bulmak için sabahın erken saatinde 316 personel, 68 araç, 3 adet 8x8 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmalarına başlamıştı. Yapılan çalışmalar sonucunda erkek çocuğuna ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Kocaali ilçesi Kozluk Mahallesi mevkiinde bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. 3 yaşındaki Kağan Töngel'in cansız bedeni ise bulunduğu yerden alınarak Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Öte yandan, Sinem Kaplan'ın cenazesi de Düzce Aziziye Mahallesi Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.
Ali İl Hakkında
Ali İl 18 Mayıs 1982 İstanbul doğumlu eğitimini İ.Ü. Konservatuar Tiyatro’sunda tamamlayan oyuncu kendini oyunculukta geliştirerek kariyerinde iyi bir dereceye ulaştı....
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