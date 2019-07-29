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29 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selde kaybolan küçük Sinem, anne ve kardeşlerinin yanına gömüldü

Selde kaybolan küçük Sinem, anne ve kardeşlerinin yanına gömüldü

-Cenaze aracının mezarlığa girişi

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--Sinem’in tabutunun cenaze aracından omuzlarda alınışı
--Sinemin tabutunun musalla taşına konulması
--Cenaze namazının kılınması
--Sinemin tabutunun musalla taşından alınarak mezarına götürülmesi
--Genel ve detay
--Sinem'in fotoğrafı

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de 17 Temmuz’da yaşanan sel ve su baskınlarında kaybolan ve günler sonra cansız bedenine ulaşılan İlayda Sinem Kaplan’ın (7) cenazesi yine sel sularına kapılarak hayatlarını kaybeden annesi ile kız kardeşlerinin yanına defin edildi. Düzce’de 17 Temmuz’da 1 ilçe ve 24 köyü sular altında bırakan sel ve su baskınları sonrası kaybolan 7 kişinin cansız bedenlerine ulaşıldı. Sel sonrası kaybolan anne Nilgün Kaplan ile kızları Sanem ve Funda Kaplan’ın cansız bedenlerine ulaşılmıştı. Anne ve 2 kızının cenazesi Aziziye Mezarlığı’na defin edildi. Afetten 11 gün sonra 7 yaşındaki İlayda Sinem Kaplan’ın cansız bedeni Uğurlu Köyü ile Kozluk Köyü arasında bulundu. Sinem Kaplan’ın cansız bedeni otopsisinin yapılmasının ardından anne ve kız kardeşlerinin yanında Aziziye Mezarlığı’nda toprağa verildi.
Aziziye Mezarlığı’nda kılınan cenaze namazına Düzce Valisi Zülkif Dağlı, İl Jandarma Komutanı Albay Mustafa Çetinkaya, İl Emniyet Müdürü Hüseyin Deniz, daire amirleri ve vatandaşlar katıldı.

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