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21 Haziran 2019 Cuma günü yayınlandı
Selde kaybolan çocuğun cesedini bulan vatandaş konuştu Haberi

Selde kaybolan çocuğun cesedini bulan vatandaş konuştu Haberi

ekiplerden görüntü

Sel Felaketi Şiddetli Yağış Felaket Yaşlı Adam 

-cesedi bulan vatandaş ile röportaj
-kadının feryatları
-detaylar
-çocuğun fotoğrafı

( BARTIN )- Selde kaybolan çocuğun cansız bedenine ulaşıldı BARTIN

- Bartın'ın Hasankadı beldesinde şiddetli yağış sonrası meydana gelen selde kaybolan 11 yaşındaki İsa Akgün’ün cansız bedenine ulaşıldı. Bartın'ın Hasankadı Beldesinde dün meydana gelen sel felaketinde 81 yaşındaki İbrahim Çelikbaş ile 11 yaşındaki İsa Akgün sel sularına kapılıp kaybolmuştu. Amasra Sahil Güvenlik Komutanlığı Dalgıç Timleri’nin çalışmaları sonrası yaşlı adamın cansız bedenine dün akşam saatlerinde ulaşılmıştı. 11 yaşındaki İsa Akgün’ün ise bu sabah yeniden başlayan arama çalışmaları sonuç verdi. Evinden yaklaşık 10 kilometre uzakta bulunan Akgün’ün cesedi bulunduğu yerden çıkarılmaya çalışılıyor.
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