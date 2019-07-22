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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı Haberi

Selde kaybolan bir kişinin daha cesedine ulaşıldı Haberi

Olay yerinden görüntü

Sel Felaketi Kız Çocuğu Felaket Dere Yatağı 

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( DÜZCE )- Kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 5 kişiden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Küçük bir kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset morga kaldırıldı. Düzce’de 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kaybolmuştu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları sırasında Esma Töngel adlı şahsın cesedi, Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında, eşi Cengiz Yöngel'in ise Kıran deresi ile Melen çayının birleştiği yerde cesedine ulaşıldı. Sabah saatlerinde başlayan arama çalışmaları sonrasında ise bir kişinin daha cesedine ulaşıldı. Kız çocuğuna ait olduğu belirlenen ceset, kimlik tespit çalışması Akçakoca Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.
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