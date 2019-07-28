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28 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda'nın cansız bedeni bulundu

Selde kaybolan 7 yaşındaki İlayda'nın cansız bedeni bulundu

Arşiv Görüntüler

Köpek Kız Çocuğu 

-İlayda'nın fotoğrafı

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de selin vurduğu Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde kaybolan 7 yaşındaki İlayda Senem Kaplan’ın cansız bedenine ulaşıldı. Düzce’de selde kaybolan 1 kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım köyünde sel nedeni kaybolan 7 kişiden 5’inin cesedi, ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde bulundu. Bulunamayan 2 kişi için ile 316 personel, 68 araç, 3 anfibik, 8 bot, 10 köpek ile arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde başlatıldı. Yapılan çalışmalar neticesinde kız çocuğuna ait olduğu değerlendirilen bir ceset bulundu. Melen Çayı, Uğurlu köyü ile Bezirgan köyü arasında bulunan cesedin kimliğinin belirlenmesi için çalışma başlatıldı. Yapılan incelemeler neticesinde cesedin 7 yaşındaki İlayda Senem kaplan isimli kız çocuğuna ait olduğu belirlendi.
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