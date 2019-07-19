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19 Temmuz 2019 Cuma günü yayınlandı
Selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedine ulaşıldı Haberi

Selde kaybolan 7 kişiden birinin cesedine ulaşıldı Haberi

- CESEDİN MORGA GETİRİLMESİ

( DÜZCE ) DÜZCE

Sel Felaketi Felaket 


- Düzce’nin Akçakoca ilçesinde meydana gelen selde kaybolan 7 kişiden, cesedine ulaşılan kişinin Fatma Töngel (42) olduğu tespit edildi. Düzce’de meydana gelen sel felaketinde, Akçakoca İlçesi Esmahanım Köyü’nde kaybolan 7 kişiden birisinin cesedine ulaşıldı. Arama çalışmalarının devam ettiği bölgede Esmahanım ile Uğurlu Köyü arasında dere kenarında bulunan cesedin 42 yaşındaki Fatma Töngel’e ait olduğu belirlendi. Töngel'in cesedi bulunduğu alandan alınarak otopsi için Akçakoca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
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