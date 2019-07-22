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22 Temmuz 2019 Pazartesi günü yayınlandı
Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor İzle

Selde kaybolan 5 kişiyi arama çalışmaları sürüyor İzle

Derenin içerisinde arama çalışması

Sel Felaketi Sudan Felaket Şili 

-Dere kenarında arama yapılması
-Köpeklerle arama yapılması
-detay

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’nin Akçakoca ve Cumayeri ilçelerinde yaşanan sel felaketinde kaybolan ve henüz ulaşılamayan 5 kişiyi arama çalışmaları 5. gününde de devam ediyor. Akçakoca ilçesine bağlı Esmahanım Köyü'nde yaşayan ve sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 5 kişiyi arama çalışmaları sabahın erken saatlerinde 250 kişilik ekiple başladı.
AFAD, UMKE, AKUT, DAKE, İSAK ve JAK ekiplerinin karadan, havadan ve sudan yaptıkları aramalarda, kaybolan vatandaşlardan Fatma Töngel(42) ve Cengiz Töngel’in(53) cesedi Uğurlu Köyü'nden geçen Kıran deresi ile Melen Çayı arasında bulundu. Esmahanım Köyü'nde kaybolan, Kağan Töngel (3), Nilgün Kaplan (39) ile kızları Funda Kaplan (9), ikiz olan Sanem Kaplan ve İlayda Sinem Kaplan’ı (7) bulmak için sürdürülen arama çalışmalarında ekipler tarafından her taşın altına bakılıyor.
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