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21 Temmuz 2019 Pazar günü yayınlandı
Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları sürüyor

EKİPLERİN HAZIRLANMASI

Jandarma Sel Felaketi Felaket Dere Yatağı 

-ARAMA ÇALIŞMALARI
-DETAYLAR

( DÜZCE ) DÜZCE

- Düzce’de meydana gelen sel felaketinde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları devam ediyor. Düzce’de, 17 Temmuz günü meydana gelen sel felaketinde Akçakoca ilçesine bağlı Esmahım Köyü’nde yaşayan 4’ü çocuk 7 kişi kayboldu. Kaybolan vatandaşları arama çalışmaları kapsamında, geçtiğimiz gün Esmahanım Köyü ile Uğurlu Köyü arasındaki dere yatağında Fatma Töngel’in cesedi bulundu. Selde kaybolan 4’ü çocuk 6 kişiyi arama çalışmaları 3’üncü gününde sabah saatlerinde başladı.
Çevre illerden gelen AFAD, UMKE, itfaiye ve jandarma ekiplerinin de katıldığı arama çalışmalarında, Esmahanım ve Uğurlu köylerinde ekipler bölgelere ayrılarak geniş tarama yapıyor. Melen Çayı’nın denize dökülen bölümünde ise, ekipler botlarla arama çalışmalarını sürdürüyor.
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