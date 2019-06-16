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16 Haziran 2019 Pazar günü yayınlandı
Selde hayatını kaybede karı koca toprağa verildi

Selde hayatını kaybede karı koca toprağa verildi

Cenaze namazı

Sağanak Yağış Büyükbaş Hayvanlar Cenaze Namazı Yağan Büyükbaş Hayvan 

-Sel bölgesi detaylar
-Vali Sezer incelemelerde bulunurken
-Detaylar

( KIRIKKALE ) KIRIKKALE

- Kırıkkale'nin Sulakyurt ilçesinde şiddetli yağan sağanak nedeniyle mandıraya sel alması sonucu hayatını kaybeden karı koca toprağa verildi.
Sulakyurt’un Ayvatlı köyünde şidettli sağanak yağışı sele neden oldu. Köyün eski muhtarı Mehmet (55) ile eşi Fatma Öztürk (50) mandıradaki büyükbaş hayvanlarını kurtarmak isterken sele kapılarak hayatını kaybetti. 35 büyükbaş hayvanında selde telef oldu. Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, selin yaşandığı bölgede incelemeler de bulunduktan sonra cenaze törenine katıldı.
Çiftin cenazesi bugün ikindi namazına müteakiben kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.

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