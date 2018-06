Selde dereye yuvarlanan iş makinesinin şoförü: “Beton pompasını kurtarmak için aracın içindeydim. Araç yana yatmaya başlayınca son anda kendimi attım” Haberi

-Osman Aydın ile röp

( TRABZON -ÖZEL-HD)- Sel faciasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi- Dün yaşanan selde beton pompasının dereye yuvarlandığı anları anlatan Osman Aydın yaşadığı birkaç dakikalık o anları unutamıyor- Beton pompasının şoförü Osman Aydın:- “Derenin sesi değişince bir şeyler olacağını hissettik”- “Sel geldiğinde beton pompasını kurtarmak için aracın içindeydim; Araç yana yatmaya başlayınca son anda kendimi attım”- “1 dakika içinde 4-5 aracımız dereye düştü” TRABZON



- Trabzon’un Arsin ilçesinden Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırları içerisindeki tarihi Santa Harabeleri’ne giden turizm yolunun yapımında kullanılan beton pompası dün yaşanan selde dere sularına kapılarak dereye yuvarlandı. Saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan olayı anlatan şantiyede görevli Osman Aydın yaşadığı birkaç dakikalık o anları unutamadığını söyledi.



Trabzon’da dün etkili olan şiddetli yağış özellikle turizm bölgelerinde sıkıntılara yol açtı. Maçka ilçesi Sümela Manastırı yolunda, Çaykara ilçesi Uzungöl’ün üst kısımlarında dere sularının yükselmesi ile ufak çaplı sel ve heyelanlar yaşanırken, şiddetli yağıştan etkilenen bir diğer nokta ise Arsin ilçesinden tarihi Santa Harabeleri’ne giden turizm yolu oldu. Santa Harabeleri’ne giden turizm yolunun yapımında kullanılan beton pompası dün yaşanan selde dere sularına kapılarak dereye yuvarlandı. Saniye saniye cep telefonu kamerasına yansıyan olayı anlatan şantiyede görevli Osman Aydın, bir süredir Santa Harabeleri yolunda çalıştıklarını belirtti.

Aydın “Bizim dün işimiz bitmişti, işçileri paydos etmiştik. İstirahat halindeydik. Çay içmeye hazırlanıyorduk. Derenin sesi değişince bir şeyler olacağını hissettik. Çünkü daha önce de benzer bir sıkıntı yaşamıştık. Bir an önce araçları kurtarmaya yöneldik. Önce pompayı kurtaralım dedik. Pompayı kurtaramadık. Sel gelince aracın altını boşalttı, ben de aracın içindeydim. Pompa yanlayınca hemen atladım. Son anda kurtuldum. 1 dakika geçmedi, 4-5 aracımız dereye düştü. Dehşet bir yağmur vardı. Allah'a şükürler olsun can kaybımız yok” dedi.

Yolu yapan firma yetkilisi Oktay Acar ise yaptığı açıklamada “4 aracımız sele kapıldı. Can kaybı yok çok şükür. Doğal bir afet. İnşallah telafisi olur. Yetkililer buradaki sıkıntıları görür. Bu tür felaketlerin olmaması için gerekli çalışmalar yapılır. Yaklaşık 1 milyon 300 bin TL civarında bir maddi kaybımız var. Dereden araçları almamız için şuan için çalışma yapmamız zor. Derenin seviyesi yüksek ve hızlı bir şekilde akıyor. Uygun bir zamanda bu araçları dereden almaya çalışacağız. Burası aynı zamanda bir turizm bölgesi. Acil önlem alınması gereken bir bölge. Bakanımız Süleyman Soylu’nun yardımları ile burada yol çalışması yapıyorduk. Böyle bir olay yaşandığı için çalışmalarımız da durdu” diye konuştu.

Dumanlı köyü muhtarı Hasan Aydın ise yaptığı açıklamada “Bu tür bir felaket burada 3. sefer oluyor. Hep geçici çözümler yapıldı, şimdi kalıcı çözümler istiyoruz. Can kaybı olmaması ise sevindirici” şeklinde konuştu.

Öte yandan Arsin ilçesinden Gümüşhane’nin Dumanlı köyü sınırları içerisindeki tarihi Santa Harabeleri’ne giden turizm yolu ulaşıma kapanırken, yol açma çalışmaları sürüyor. Bölgedeki içme suyu tesisinden Arsin ve Yomra ilçesine bağlı bazı köylere içme suyu veren hatta boruların patlaması nedeniyle bazı köylere ise su verilemiyor.