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13 Aralık 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selçuklu motiflerini bastona yansıtıyor - BİTLİS İzle

Selçuklu motiflerini bastona yansıtıyor - BİTLİS İzle

- Baston Atölyesinde çalışmalardan detaylar - Baston yapımında kullanılacak ağaçların kesimi - Bastonların Ağaçlarının Rendelenmesi - Baston yapımından detaylar - Baston Ustası Refa Gökbulak ile RöportajBİTLİS (AA) - Bitlis 'in Ahlat ilçesinde baston ustası Refa Gökbulak'ın yaptığı Selçuklu motifli ürünler, yoğun talep görüyor.Babadan kalma bastonculuk mesleğini yaklaşık 30 yıldır atölyesinde sürdüren Gökbulak, kasaplardan topladığı koç, sığır ve manda boynuzlarını bazı işlemlerden geçirdikten sonra bastona dönüştürüyor.Gökbulak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ürettiği bastonların üzerindeki her bir figürün anlamı olduğunu söyledi.

Satışa sunduğu bastonlardan en çok Selçuklu motifli olanlarının yoğun ilgi gördüğünü anlatan Gökbulak, "Selçuklu yıldızı, kilim motifi, lale motifleri ve tezhip işlemeli bastonlar en çok satış yaptığımız ve ürettiğimiz baston modelleridir." dedi.
Gökbulak, Selçuklu motiflerini ilçedeki tarihi mekanlarda gördükten sonra bastona işlediğini belirterek, "Meslek hayatım boyunca baston gövdeleri üzerine işlediğimiz motif sayısı yüzün üzerinde. Motiflerimiz özellikle Selçuklu yıldızı, lale ve kilim motifi, ebru, rumi ve tezhip işleme ağırlıklı. Bunlar, bizi biz yapan değerlerimiz. Bin yıldır bu topraklarda her türlü objede kullanılan motifler. Bizler de bu kültürü yine bastonlarımızda yaşatmaya devam ediyoruz." diye konuştu.
Baston fiyatlarının 120 liradan başladığını ifade eden Gökbulak, "Üç çeşit baston üretiyoruz. Birincisi, günlük yaşamda kullanıma yönelik. İkincisi, hediye amaçlı. Üçüncüsü de sanat değeri yüksek, önemli kişilere takdim edilen bastonlar. Bu ürünlerin fiyatları, işçilik ve motiflerine göre artmaktadır." ifadelerini kullandı.

Aston Dell Muhabir Tarihi Mekan Modeller 

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