Selçuklu iş adamı motosiklet kazasında hayatını kaybetti

-ölen şahısın foto görüntüleri



( İZMİR ) İZMİR



- Selçuk halkının yakından tanıdığı işadamı Ali Rıza Üretmenoğlu, (58) Selçuk Çamlık yolunda geçirdiği kazada hayatını kaybetti. Kaza Selçuk-Aydın otoyolu Çamlık yokuşunda meydana geldi. halkının yakından tanıdığı sevilen iş adamlarından Ali Rıza Üretmenoğlu'nun kullandığı 35 LDD 84 plakalı motosiklet, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu virajı alamayarak devrildi. Kazada olay yerinde hayatını kaybeden evli ve iki çocuk babası Ali Rıza Üretmenoğlu'nun yakınları olay yerine akın etti. Savcının olay yerindeki incelemelerinin ardından otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderilen İş adamı Ali Rıza Üretmenoğlu'nun ölümü Selçuk halkını üzüntüye boğdu.

