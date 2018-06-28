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28 Haziran 2018 Perşembe günü yayınlandı
Selçuklu Devleti zamanında yapılan camiler orjinalliğini koruyor

Selçuklu Devleti zamanında yapılan camiler orjinalliğini koruyor

Şeyh Şami Camii iç ve dış detay görüntüleri

İsaf Yabancı Turist 

-Şeyh Şami tübesi detay görüntüler
-Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural röp.
-Şeyh Carullah Cami görüntüleri

( KIRIKKALE - HD) KIRIKKALE

- Kırıkkale’de Selçuk Devleti zamanında Şeyh Şami ve oğlu Şeyh Carullah tarafından 15. yüzyılda yaptırılan her iki cami hala orijinalliğini koruyor. Kırıkkale, Sulakyurt ilçesinde bulunan 15. yüzyılda Selçuklu döneminde yapılan camiyi asırlık ahşap direkler ayakta tutuyor. Caminin hemen bitişinde ise Şeyh Şamî Türbesi yer alıyor. İlçeye bağlı 10 kilometre uzaklıktaki Yeşilyazı köyünde ise oğlu Şeyh Carullah tarafından yaptırılan Cami ve Şeyh Şami Camisi orijinalliğini hala koruyor. Yapıldığı tarihten bu zamana kadar ibadete açık olan baba ve oğlunun yaptırdığı camiye, yerli ve yabancı turistler tarafından sık sık ziyaret ediliyor. Selçuklu zamanında yapılan eserin Anadolu’daki nadide yapılardan bir tanesi olduğunu belirten Sulakyurt Kaymakamı Yunus Emre Vural, “Zira Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde birkaç cümle ile kendisinden bahseder şöyle diyor, ‘Hazreti Şeyh Şamî’yi gelüp ziyaret eyledik; çok şükür Hakk'a yine hüsn’i ibadet eyledik’ şeklinde kendisinden metih ile bahseder. Yine kendisinin asıl adının Hamza olduğunu, Hamza ve tarikatının üzerinde kaldığını pek çok kerametinin bulunduğunu camimizin hemen yakınında bulunan çeşmeye asası ile yere vurarak su çıkarttığı söylenir. Yine Evliya Çelebi eserinde burası için 200 evli mamur çok güzel bir köy olarak bahseder” dedi.
Vural, “O zamanlar için Kalecik nahiyesine bağlı olduğunu söylüyor ki bu bilgi 1960 yılına kadar da doğruluğunu koruyordu. Çünkü Sulakyurt ilçesi 1960 yılında kalecik nahiyesi iken ilçe olarak ayrıldı. Bunun haricinde Şeyh Şamî Hazretleri bin 300 yılın sonlarında Anadolu’ya gelip yerleşiyor. Türkistan taraflarından geldiği bilinmekte, ilk camisini bu tarafta Sulakyurt merkezi dediğimiz kısımda yapıyor. İkinci camisi de çocuğu Şeyh Carullah tarafından buraya 10 kilometre uzaklıkta ki Yeşilyazı köyünde imar edilmiş vaziyette şu anda her iki camimizde türbeleriyle birlikte ayakta, ülkemizdeki nadide Selçuklu eserlerinden bu vatanın bizlere ait olduğunu gösteren en önemli eserlerden olduğunu söyleyebiliriz. Biraz önce Selçuklu tarihinden bahsettik Anadolu’nun Türklere açıldığı bin 71 yılından sonra pek çok eserle donatıldığını söyledik ve en önemli eserlerinden ilk yıllara ait eserleri de bizim ilçemizde Türkiye’nin tam ortasında diyebileceğimiz bir mevkide bulunan Sulakyurt Selçuklu eserlerinin haricin de Osmanlı yapılarına sahip değil. Biz Selçuklu eserleri ile Selçuklu devletinin bir şehri olmanın övüncüyle tarihimize hizmet etmek istiyoruz. Bizim misafirlerimiz de genellikle Selçuklu tarihiyle ilgilenen turistlerimiz oluyor” diye konuştu.
(HA-SLH-
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