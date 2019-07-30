Selçuk: 'Sadece veriye sahip olmak önemli değil onu güncel tutabilmek de önemli' - ANKARA İzle
Selçuk: "Sadece veriye sahip olmak önemli değil onu güncel tutabilmek de önemli" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşması - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüden inmesi ve alkışlanmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, MEB Coğrafi Bilgi Sistemi Tanıtım Toplantısı'nda konuştu. - 3 -
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