Selçuk: '(Okula başlama yaşı) 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız'- ANKARA
Selçuk: "(Okula başlama yaşı) 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Okula başlama yaşı) Çağ nüfuslarını net ayırabilelim diye 69 ayı önümüzdeki yıl gerçekleştirmiş olacağız."Selçuk: "Hiç okula gidemeyenlerin evine okul öncesi paketi anlamında nasıl destek veririz ile ilgili paketler hazırladık, süreç devam ediyor."Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Merdivenaltı dersaneler) Bu, idare ya da ceza hukukunun konusu olarak bir takibat sistematiğine tabi tutulacak."Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatı sonrasında bizim için önemli olan şey, mevcut durumdaki ihtiyaçları tümüyle tatmin etmek."
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