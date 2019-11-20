Selçuk: 'Her alanda olduğu gibi çocuklarımız içinde büyük hizmetler yapmaya devam ediyoruz' - TBMM İzle
Selçuk: "Her alanda olduğu gibi çocuklarımız içinde büyük hizmetler yapmaya devam ediyoruz" - TBMM - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması TBMM - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, TBMM 'de düzenlenen 20. Ulusal Çocuk Forumu toplantısına katıldı. (2)
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