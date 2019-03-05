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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Selçuk: 'Dijital altyapı kuruyoruz' - ANKARA

Selçuk: 'Dijital altyapı kuruyoruz' - ANKARA

Selçuk: "Dijital altyapı kuruyoruz" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "Bakanlığımızın yapay zeka stratejisi bir ay içinde çıkacak. Bu strateji ile ilgili dijital altyapı kuruyoruz."

Strateji Yapay Zeka 

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