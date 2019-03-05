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05 Mart 2019 Salı günü yayınlandı
Selçuk: '(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti ' - ANKARA

Selçuk: '(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti ' - ANKARA

Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti " - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA (AA) - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk oldu.Milli Eğitim Bakanı Selçuk: "(Dershaneler) Okullarımızda bu ihtiyaç nasıl giderilir ile ilgili bir çalışmamız var, bu bitti. Mevcut okullarımızdaki destek kurslarının iyileştirilmesiyle ilgili çok yönlü bir modelleme çıkardık."Selçuk: "Tüm derslere ilişkin video kütüphanesi oluşturuyoruz. Çok yetkin öğretmenleri seçiyor, yıl boyunca var olan içerikleri sunmasını istiyoruz."Selçuk: "(Video kütüphanesi) Ücretsiz olarak, mobil olarak, bir IP tv üzerinden ya da başka yerden, bunun senaryoları hazırlandı. Bunu ortaöğretimin iyileştirilmesi meselesi olarak görüyoruz."

Kütüphane Öğretmenler Öğretmen Kullar Ortaöğretim 

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