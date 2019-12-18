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18 Aralık 2019 Çarşamba günü yayınlandı
Selçuk: 'Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını ve birikimini geliştirmeyi hedef haline getirmiş olduk - ANKARA

Selçuk: 'Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını ve birikimini geliştirmeyi hedef haline getirmiş olduk - ANKARA

Selçuk: "Bütün sınıf öğretmenlerimizin, okul öncesi öğretmenlerimizin konuyla ilgili farkındalığını ve birikimini geliştirmeyi hedef haline getirmiş olduk - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı.
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Öğretmenler Toplantı Öğretmen 

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