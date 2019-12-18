Selçuk: 'Bu çocuklarımızı kendileriyle ve toplumla bütünleştirmek temel amaçlarımızdan bir tanesi' - ANKARA
Selçuk: "Bu çocuklarımızı kendileriyle ve toplumla bütünleştirmek temel amaçlarımızdan bir tanesi" - ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un kürsüye çıkması - Ziya Selçuk'un konuşmasıANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Otizm Spektrum Bozukluğu Mesleki Eğitim Programı" tanıtım toplantısına katıldı. (1)
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